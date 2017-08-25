MHP’de 4 ilçede 200 istifa

MHP Ortaca’dan 50, Dalaman ve Köyceğiz’den 75’er olmak üzere MHP üyeliğinden 200 kişi istifa etti. MHP Ortaca eski İlçe Başkanı Sadık Gün, partiden gerçekleşen istifalar hakkında açıklama yaptı.

22 yıldır üyeliğinin yaparak çeşitli görevlerde bulunduğu partisinden istifa etmenin zor olduğunu belirten Sadık Gün, “Bizim davamız bu ülkemize hizmet etmek, daha ileri gitmek. Biz partimiz daha ileri götürmek için değişim dedik. Genel Merkezimiz bize her türlü hakaret ve iftirada bulundu. Bunun sonucunda da yaptığımız istişareler neticesinde mensubu bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ettiğimizi kamu oyuna duyurmak için burada toplandık. Bundan sonra siyaset yapacak arkadaşlarımızla birlikte yeni oluşacak, Meral Akşener hanımefendinin liderliğindeki yeni oluşumda yer alacağız, Kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.

istifa edenler arasında eski ilçe başkanı Mehmet Akçil’in yanı sıra, eski kadın kolları başkanı Meliha Maraşlı gibi isimler bulunurken, istifa edenlerin sayısının önümüzdeki günlerde daha da artacağı belirtiliyor.

MİLAS’TAKİ İSTİFALAR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milas İlçe Teşkilatında aralarında eski yöneticilerin de bulunduğu bir grup partili istifa etti.

Partinin önceki dönem Milas İlçe Başkanı Mehmet Çayırlı, eski dönem MHP Muğla Milletvekili Metin Ergun, kapanan Beçin beldesinin son Belediye Başkanı Mehmet Balcı ve halen Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Kasım Özkan da istifa eden isimler arasında yer aldı. Yapılan açıklamanın ardından partiden istifa eden üyeler, yine toplu bir şekilde Milas İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na giderek, istifa dilekçelerini teslim ettiler.

“GERÇEK RAKAMIN ORTAYA ÇIKMASI ÖNÜMÜZDEKİ AYIN SONUNU BULABİLİR”

Öte yandan eski İlçe Başkanı Mehmet Çayırlı, istifa dilekçesini vermek üzere geldiği Milas İlçe Seçim Kurulu önünde yaptığı kısa açıklamada; “Bugün şu anda Muğla'nın dört bir tarafında eş zamanlı olarak istifa toplantıları sürüyor. Gerçek rakamın ortaya çıkması önümüzdeki ayın sonunu bulabilir” diyerek, hayırlı olmasını diledi.