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Mey İçki CEO'su Yorgancıoğlu görevi bırakıyor

Ceyhun KUBURLU
06.09.2017 - 12:08 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 14:47

Mey İçki CEO'su Galip Yorgancıoğlu görevinden ayrılıyor. Yorgancıoğlu, 2004 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde olan Mey İçki'nin CEO'su olarak görev yapıyordu. Yorgancıoğlu'nun görevini 1 Ekim itibari ile Mey İçki Satış Direktörü olan Levent Kömür’e devredeceği açıklandı.

2004’ün Mart ayında özelleştirilen Mey İçki’nin CEO’su olarak Nisan 2004’te göreve başlayan Yorgancıoğlu, 2011 yılında Mey İçki’nin Dünyanın en büyük alkollüMey İçki CEOsu Yorgancıoğlu görevi bırakıyor
içecekler şirketi olan Diageo bünyesine katılmasıyla Mey-Diageo Türkiye CEO’su olarak görevini yürütüyordu.

Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş., 400 milyonu bulan cirosu ile Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 315'inci sırada yer aldı. 

 

İngiliz alkol devi Mey İçki’yi 1.5 milyar euroya aldıİngiliz alkol devi Mey İçki’yi 1.5 milyar euroya aldı

TÜRK RAKISINI DÜNYAYA AÇTI
Yorgancıoğlu özellikle Türk rakısının dünyaya açılmasında önemli bir rol oynadı. Türk rakısı Yorgancıoğlu’nun aldığı kararlar doğrultusunda Japonya’dan Irak’a, Almanya’dan Fransa’ya, İspanya’dan Rusya’ya kadar dünyanın 43 ülkede satılmaya başlandı. Yorgancıoğlu döneminde şirketin rakı ihracatı 6 milyon litreye ulaşmıştı.

YERİNE LEVENT KÖMÜR GELİYOR
Şirketten yapılan açıklamada Mey İçki Türkiye CEO’su, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Galip Yorgancıoğlu’nun görevini 30 Eylül tarihinde bırakacağı bu görevi ise Mey İçki’nin Satış Direktörü olan Levent Kömür’e devredeceği belirtildi.

Mey İçki CEOsu Yorgancıoğlu görevi bırakıyor

 

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Etiketler: galip yorgancıoğlu , Mey İçki , mey , gazetehaberleri
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