Mey İçki CEO'su Yorgancıoğlu görevi bırakıyor

2004’ün Mart ayında özelleştirilen Mey İçki’nin CEO’su olarak Nisan 2004’te göreve başlayan Yorgancıoğlu, 2011 yılında Mey İçki’nin Dünyanın en büyük alkollü

içecekler şirketi olan Diageo bünyesine katılmasıyla Mey-Diageo Türkiye CEO’su olarak görevini yürütüyordu.

Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş., 400 milyonu bulan cirosu ile Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 315'inci sırada yer aldı.

TÜRK RAKISINI DÜNYAYA AÇTI

Yorgancıoğlu özellikle Türk rakısının dünyaya açılmasında önemli bir rol oynadı. Türk rakısı Yorgancıoğlu’nun aldığı kararlar doğrultusunda Japonya’dan Irak’a, Almanya’dan Fransa’ya, İspanya’dan Rusya’ya kadar dünyanın 43 ülkede satılmaya başlandı. Yorgancıoğlu döneminde şirketin rakı ihracatı 6 milyon litreye ulaşmıştı.

YERİNE LEVENT KÖMÜR GELİYOR

Şirketten yapılan açıklamada Mey İçki Türkiye CEO’su, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Galip Yorgancıoğlu’nun görevini 30 Eylül tarihinde bırakacağı bu görevi ise Mey İçki’nin Satış Direktörü olan Levent Kömür’e devredeceği belirtildi.

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