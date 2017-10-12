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    Son dakika: Metrobüs durağına girdi... Seferler durdu

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 07:02 | Son Güncelleme:

    İstanbul güne bir kaza haberi ile uyandı. Küçükçekmece'de servis minibüsü metrobüs durağına girdi. Metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.

    -100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde servis minibüsü metrobüs yolnu girdi. Serviste bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza saat 06.45 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyreden servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak metrobüs yoluna oradanda metrobüs durağına girdi. Kazanın ardından olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
    Kazanın ardından metrobüs seferleri de bir süre yapılamadı. Ardından ise seferler tek yönden kademeri olarak yapılmaya başladı. D-100 Karayolunda da trafik oluştu.

    Son dakika: Metrobüs durağına girdi... Seferler durdu

    Son dakika: Metrobüs durağına girdi... Seferler durdu

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , metrobüs , servis
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