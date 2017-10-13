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    Son dakika... Metin Topuz'un avukatı ilk kez konuştu

    İSTANBUL (İHA)
    13.10.2017 - 13:49 | Son Güncelleme:

    Son dakika: FETÖ üyeliğinden tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz’un avukatları Silivri Cezaevi'ne gelerek, Topuz ile görüştü. Avukatlar çıkışta açıklama yaparak, "Müvekkilimizle gerekli olan görüşmeyi yaptık. Bu konuda bir problem söz konusu değil" dedi.

    Geçtiğimiz haftalarda FETÖ üyeliğinden tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un avukatları bugün sabah erken saatlerde Silivri Cezaevi'ne geldi. Cezaevi'nde yaklaşık iki buçuk saat kalan avukatlar ardından görüşme ile ilgili açıklama yaptı.

    Topuz'un avukatı Halit Akalp, "Müvekkilimizle gerekli olan görüşmeyi yaptık. Bu konuda herhangi bir problem söz konusu değil. Hukuk kuralları içerisinde görüşmenin koşulları belli. Dolayısıyla biz görüşmemizi yaptık. Yasaların tanıdığı koşullar çerçevesinde kendisiyle görüştük" dedi.

    Bir basın mensubunun" gözaltındayken de görüştünüz mü?" sorusuna Akalp, "Görüştük kendisiyle. Yasaların tanıdığı koşullar çerçevesinde kendisiyle görüştük. Bu konuda herhangi bir problemimiz yok. Şu anda da çok rahat bir görüşme yaptık" diye konuştu.

    Bir basın mensubunun Topuz'un FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube Müdürü ile görüşmesini sorması üzerine, "Onları bilemeyiz. Onlar savcılık aşamasında" dedi.

    Etiketler: Son dakika , Avukat , Vize krizi
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