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    Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Çarşamba ve Perşembe günü...

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 10:26Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 10:29

    Meteoroloji, İstanbul'un Çarşamba ve Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına gireceğini açıkladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

    İSTANBUL'A SAĞANAK UYARISI

    Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul, mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklıklarına rağmen Çarşamba ve Perşembe günü yağışlı havanın etkisi altına girecek. 

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara:Az bulutlu ve açık 32
    İstanbul:Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30
    İzmir: Az bulutlu ve açık 33
    Adana:Parçalı bulutlu 36
    Antalya:Az bulutlu ve açık 32
    Samsun:Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
    Trabzon:Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
    Erzurum:Parçalı ve az bulutlu 30
    Diyarbakır:Az bulutlu ve açık 40

    Etiketler: istanbul , Meteoroloji , sağanak uyarısı , son dakika
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