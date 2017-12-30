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    Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi

    İHA
    30.12.2017 - 08:41 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde beklenen yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde yer yer karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle güney yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısında güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu 9
    İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 13
    İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13
    Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 18
    Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. 15
    Samsun: Çok bulutlu 19
    Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 19
    Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
    Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

     

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    Etiketler: hava durumu , sağanak yağış , son dakika
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