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    Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

    Hürriyet Haber
    30.09.2017 - 09:06 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi. Yağışların İstanbul genelinde kuvvetli, kuzey kesimlerde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Muğla, Sinop, Ankara, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, İstanbul’un kuzey kesimleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 24
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde kuvvetli, kuzey kesimlerde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 22
    Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 26
    Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
    Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
    Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 22
    Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21
    Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu 29

    Etiketler: Meteroroloji , yağış uyarısı , İstanbul , hava durumu , son dakika , şiddetli yağış , kuvvetli yağış
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