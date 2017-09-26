Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İstanbul'da geceden bu yana aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların; bugün (26.09.2017 Salı) öğleden itibaren etkisini arttıracağı ve yarın (27.09.2017 Çarşamba) akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm), güney ilçelerinde ise kuvvetli (21-50 mm) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.''

Saat 10.45'te İstanbul'un uydu görüntüsü

AKOM DA TWITTER'DAN UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Twitter hesabından İstanbulluları uyardı. AKOM, ''İstanbul'da Poyraz yönlü rüzgarın kuvvetlice esmesi ve beraberinde gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor'' uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kütahya, Osmaniye, Hatay'ın kuzey kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Ankara, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ile zamanla Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33





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