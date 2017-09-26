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    Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

    DHA
    26.09.2017 - 09:43 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 11:09

    Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi... İstanbul'da yağmur bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Yarın ise kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

    Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    ''İstanbul'da geceden bu yana aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların; bugün (26.09.2017 Salı) öğleden itibaren etkisini arttıracağı ve yarın (27.09.2017 Çarşamba) akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm), güney ilçelerinde ise kuvvetli (21-50 mm) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.''

    Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı

    Saat 10.45'te İstanbul'un uydu görüntüsü

    AKOM DA TWITTER'DAN UYARDI

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Twitter hesabından İstanbulluları uyardı. AKOM, ''İstanbul'da Poyraz yönlü rüzgarın kuvvetlice esmesi ve beraberinde gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor'' uyarısında bulundu.

    Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kütahya, Osmaniye, Hatay'ın kuzey kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Ankara, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleri ile zamanla Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 27
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
    İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
    Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 32
    Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
    Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 23
    Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25
    Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 24
    Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Meteoroloji , son dakika , İstanbul , hava durumu , sağanak yağış , sağanak yağış uyarısı
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