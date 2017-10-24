Son dakika... Meteorologların tahmini... Bu yıl sert bir kış yaşanmayacak

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, İstanbul'u bugün çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise il genelinde sağanak yağışlı bir hava bekliyor. Habertürk gazetesinden Can Mete'nin haberine göre, uzmanlar yalancı baharın bittiğine dikkat çekiyor.

'50-100 KİLO YAĞAR'



Meteoroloji Uzmanı Murat Şahin uyardı: "Bugünden itibaren İstanbul yağışların etkisine girecek, en büyük özelliği sürekli yağacak olması. Şehir merkezinde metrekareye 50-100 kilo yağış düşebilir. 30-40 kilo yağışta bile problem olduğu düşünülürse dikkatli olmak gerekir. Risk büyük. Eylül, ağustos gibi, ekim de eylül gibi geçti. Ocak ve şubat aylarında çok yağış düşmese bile kış sarkar, boyu uzar. "

'DOLU GİBİ OLMAZ'



Meteoroloji Mühendisi Barış Özgün, "Üç günlük yağış için kış başlangıcı demek ağır olur. Sıcaklıklar elbette düşecek ve gök gürültülü yağışlar olacak. Bu durumu sonbahar başlangıcı olarak yorumlayabiliriz. Bu 3 günde geçen aylarda yaşanan dolu felaketi gibi bir manzara beklenmiyor. Sıradışı bir yağış en azından önümüzdeki periyotta yok. Kasım, aralık ve ocakta cok sert kış beklemiyoruz. Genel olarak ılıman bir kış yaşanacak" dedi.

NE KADAR HAZIRIZ?

18 Temmuz'da 45 dakikada yaklaşık 50-60 kg yağış düşen İstanbul'da 27 Temmuz'da afet yaşandı. Yaklaşık 1.5 saatlik süre içinde toplamda metrekareye 122 kg yağış kaydedildi. Yıllardır yakınılan altyapı yetersizliği nedeniyle sel baskınlarında araçlar mahsur kalırken, birçok ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Yine bu boyutta bir yağış olursa benzer görüntülerin ortaya çıkması kaçınılmaz.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR