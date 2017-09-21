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    Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar düşüyor... Kırklareli'nde yağmur başladı, evleri su bastı

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 08:55 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 09:43

    Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşmeye başlıyor. Sıcaklar Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 4 ila 8 derece azalacak. Hava sıcaklığının dün 39 derecenin üzerine çıkarak eylül ayı rekorunun kırıldığı İstanbul'da bugün sıcaklığın 29 derece civarında olması beklenirken gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu arada Kırklareli'de sabah saatlerinde aniden etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, bazı ev ve iş yerlerini su basarken, bir çok araç da yolda kaldı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Kırklarelinde sağanak bastırdı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı
    • Kırklarelinde sağanak bastırdı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı
    • Kırklarelinde sağanak bastırdı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı
    • Kırklarelinde sağanak bastırdı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

    Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatı, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey kesimleri ile Bursa, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI 8 DERECE DÜŞECEK

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun batısı, İç Ege ve Göller yöresinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 35
    İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
    İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu 30
    Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
    Antalya: Az bulutlu ve açık 30
    Samsun: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 30
    Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 27
    Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 27
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

    Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar düşüyor... Kırklarelinde yağmur başladı, evleri su bastı

    KIRKLARELİ'NDE ANİDEN SAĞANAK YAĞMUR BASTIRDI, EVLERİ SU BASTI 

    Kırklareli'de aniden etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, bazı ev ve iş yerlerini su basarken, bir çok araç da yolda kaldı.Sabah saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle bazı vatandaşlar iş yeri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

    Yağış nedeniyle birçok mahallede su birikintileri oluşurken, yayalar zor anlar yaşadı. Zaman zaman dolu yağışının da etkili olduğu kentte Karakaş, Karacaibrahim ve İstasyon mahallelerinde su birikintileri nedeniyle bir çok araç yolda kaldı.  Yolda kalan araçlar Kırklareli Belediyesi ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Polis ekipleri su birikintisi nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için uyarıda bulundu.

    Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar düşüyor... Kırklarelinde yağmur başladı, evleri su bastıKırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de İstasyon ve Pınar mahallelerinde su basan ev ve iş yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor.  Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bir saatte metrekareye 25 kilogram yağışın düştüğü kentte yağışın gün boyu süreceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar düşüyor... Kırklarelinde yağmur başladı, evleri su bastı

     

     

     

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    Etiketler: Meteoroloji , sağanak yağış , İstanbul , Kırklareli , son dakika , sıcaklık , sıcak hava , yağmur , Yağmur
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