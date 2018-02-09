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    Son dakika... Meteoroloji uyardı: Bak işte yaklaşıyor fırtına!

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 17:18 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji, hafta sonu fırtına beklendiğini belirterek doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarı yaptı. Meteoroloji'nin verdiği bilgiye göre yağışlar yarın yurdun Batı kesimlerini etkileyecek. Pazar günü ise İstanbul dahil yurdun batı kesimlerinin tamamında yoğun yağışlar bekleniyor.

    Yurdun birçok yerinde etkisini kuvvetlendirecek olan yağmur özellikle pazar günü yurdun batı kesimlerinde etkili olacak. Cumartesiden itibaren hava sıcaklıkları da düşmeye başlayacak bugün İstanbul’da 13 derece civarında hissedilen hava sıcaklıkları pazar günü 7 dereceye kadar düşecek. Hafta ortasına doğru soğuk hava etkisini artıracak.

    HAFTA SONU SOĞUK VE YOĞUN YAĞMUR GELİYOR

    Yer yer yağmurlu geçen haftanın son günlerinde yağış etikisini artıracak ve hava sıcaklıklarında düşüş meydana gelecek. Bugün için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Artvin ve sabah saatlerinde Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    METEOROLOJİ'DEN RÜZGAR UYARISI

    Meteoroloji'den yapılan açıklamada cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren, Batı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistem yurdu etkisi altına alacağı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Alçak basınç merkezinin etkili olmasıyla cumartesi akşam saatlerinden sonra ve pazar günü rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden; Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu ile Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli güneyli rüzgarın oluşturabileceği soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara kar, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

     

     

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    Etiketler: Fırtına , Meteoroloji , Rüzgar , son dakika
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