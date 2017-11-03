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    Tarsus'taki gizemli kazıda son dakika gelişmesi

    DHA
    03.11.2017 - 18:06 | Son Güncelleme:

    MERSİN’in Tarsus ilçesi 82 Evler mahallesindeki gecekondu tipi bir evde özel harekat polislerinin gözetiminde 1 yıldır süren esrarengiz kazının sona erdiği bildirildi. Kazı alanı görevliler tarafından toprakla kapatılmaya başlandı.

    Ankara’da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekat polislerinin önlemleriyle 13 Kasım 2016 tarihinde başlatılan kazı, gizlilik içerisinde yürütüldü. Polis barikatları ve brandalarla çevrili kazı alanında kimsenin giriş- çıkışına izin verilmezken, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, daha önce yaptığı açıklamada yapılan çalışmaların sır olduğunu belirtmişti.

    CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, bugün akşam saatlerinde kazı alanına gelerek brandalarla kapatılan alana girdi. Burada görevlilerle konuşan Atıcı çıkışta açıklama yaptı.

    Atıcı, kazının sona erdiğinin kendine söylendiğini anlattı. Atıcı, "Burada bir arkeoloğun bir çalışma yapması gerekiyordu. ’Burada bir İncil arıyoruz, yeraltı şehri arıyoruz’ demeleri lazımdı. Millete açık açık söylenmesi lazımdı. Bir şey bulduysak davul zurnayla duyurmalıydık. Buraları kapattılar, yer altını açtılar. Bütün evlerin duvarlarını çatlattılar. Burası milletin yeriyse milletten gizli iş yapılmaz. Kazının bittiğini, kapatma emrinin verildiğini söylediler. İçeride arkadaşlardan bir kısmı da tepki de gösterdi. Bununla ilgili daha önce tehditler de aldık" dedi.

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    Etiketler: Tarsus , gizemli kazı , Son dakika
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