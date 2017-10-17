Son dakika haberi: Mersin'de polis servisine bombalı saldırı

Bugün saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi’nde bulunan Okan Merzeci Bulvarı’nda, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Dikenliyol kavşağında Emniyet Müdürlüğü'ne ait servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerine konulan bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtildi.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

12 POLİS YARALANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.



Olayda 12 polisin yaralandığı ve yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktaran Ercan, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik." ifadesini kullandı.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ TBMM Genel Kurulu’nda Mersin’deki polis servis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili konuştu.



Bozdağ, “Olayda yaralılar olduğuna dair bilgiler var. Yaralıların sayısı net olmadığı için bunu paylaşmak istemiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye’nin terörle mücadelesi her şekilde her şartta etkili bir şekilde devam edecektir. Türkiye’nin terörle mücadelesi sürecektir” dedi.

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