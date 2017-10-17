Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Son dakika haberi: Mersin'de polis servisine bombalı saldırı

    Son dakika haberi: Mersin'de polis servisine bombalı saldırı

    AA / DHA / İHA
    17.10.2017 - 17:26 | Son Güncelleme:

    Mersin'de terör saldırısı... Mersin'de polis servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerine yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtiliyor. Hain saldırıda 12 polis yaralandı.

    Bugün saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi’nde bulunan Okan Merzeci Bulvarı’nda, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

    Dikenliyol kavşağında Emniyet Müdürlüğü'ne ait servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerine konulan bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtildi.

     Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    12 POLİS YARALANDI

    Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

    Olayda 12 polisin yaralandığı ve yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktaran Ercan, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik." ifadesini kullandı.

    HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ TBMM Genel Kurulu’nda Mersin’deki polis servis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili konuştu.

    Bozdağ, “Olayda yaralılar olduğuna dair bilgiler var. Yaralıların sayısı net olmadığı için bunu paylaşmak istemiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye’nin terörle mücadelesi her şekilde her şartta etkili bir şekilde devam edecektir. Türkiye’nin terörle mücadelesi sürecektir” dedi.

    Son dakika haberi: Mersinde polis servisine bombalı saldırı

    Ayrıntılar geliyor

     

    Etiketler: olay yeri , mersin patlama
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri