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Son dakika... Mersin'de dehşet! 5 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü
Hürriyet Haber
19.09.2017 - 09:31 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 09:31
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'nde 5 yaşındaki bir erkek çocuk bıçaklanarak öldürüldü. Cesedi sahilde bulunun çocuğun vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.
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