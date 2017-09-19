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    Son dakika... Mersin'de dehşet! 5 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 09:31 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 09:31

    Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'nde 5 yaşındaki bir erkek çocuk bıçaklanarak öldürüldü. Cesedi sahilde bulunun çocuğun vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: Son dakika , bıçaklı saldırı , Cinayet , ÇOCUK
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