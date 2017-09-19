Son dakika... Mersin'de dehşet! 5 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'nde 5 yaşındaki bir erkek çocuk bıçaklanarak öldürüldü. Cesedi sahilde bulunun çocuğun vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

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