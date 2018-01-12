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Son dakika... Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı! İşte yıl sonu dolar tahmini...

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 14:32 | Son Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi açıklandı. İşte yıl sonu dolar tahmini...

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,55 oldu.

Merkez Bankasının Ocak ayı Beklenti Anketi sonucuna göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,30 iken, bu anket döneminde yüzde 9,24 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,47 ve yüzde 8,23 oldu.

Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,29 iken, bu anket döneminde yüzde 1,32 oldu. Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,67 ve yüzde 0,62 oldu. Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,78 olarak gerçekleşti.

2018 yıl sonu Döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 4,12 TL oldu. 12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,15 TL iken bu anket döneminde 4,24 TL'ye yükseldi.

 

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Etiketler: son dakika , merkez bankası , dolar
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