Son dakika... Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı! İşte doların tepkisi

Piyasalarda dikkatler bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu ocak ayı toplantısındaki faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Ocak ayı toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu.

Politika faizi yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7.25 ve yüzde 9.25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranı ise yüzde 12.75'te tutuldu. Piyasa katılımcıları da Merkez Bankası'nın enflasyonda düşüş beklentisi ve kurda azalan volatilite nedeniyle faizlerde değişiklik yapmasını beklemiyordu.

Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi "İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir."

"ENFLASYON RİSK OLUŞTURMAKTA"

Açıklamanın devamında enflasyon vurgusu da vardı. "Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolar/TL kuru güne 3.80 seviyesinde başladı. Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 3.82 seviyelerine kadar çıkan dolar saat 13.00 sularında 3.80 seviyesine gerilemişti. Dolar faiz kararına dakikalar kala 3.7994 seviyesine kadar geriledi. Dolar dün de günü 3.81'in altında kapatmıştı. Dolar Merkez Bankası kararı sonrasında 3.8024 seviyesine yükseldi.

BEKLENTİLERDE DEĞİŞİKLİK YOKTU

Genel beklenti, kurda düşen volatilite ve enflasyonda düşüş beklentisiyle faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde.

ARALIK AYINDA YÜKSELTMİŞTİ

Merkez Bankası Aralık toplantısında GLP faizini yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e yükseltmişti. Kararın ardından Dolar/TL 3.83'ten 3.89 seviyelerine, euro da 4.53'ten 4.59'lara yükselmişti.