Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı toplantısında beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi.

Politika faizi yüzde 8, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizi yüzde 7.25, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizi yüzde 9.25 ve geç likidite penceresi (GLP) faizi de yüzde 12.25 seviyesinde kaldı.

"SIKI DURUŞ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Para politikası metninde sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Metinde şu ifadeler yer aldı;

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. İç talepteki iyileşme devam ederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir.

"İHTİYAÇ OLURSA İLAVE SIKILAŞTIRMA YAPILABİLİR"

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

SABİT TUTMASI BEKLENİYORDU

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısında politika faizi, koridorunun alt ve üst bantları ile geç likidite penceresi (GLP) faizini sabit tutması; ortalama fonlama maliyetinin ise yüzde 12 civarındaki seyrini sürdürmesi bekleniyor.

DOLAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Gece 3.8080 seviyesini test eden ve güne 3.75'le başlayan dolar/TL kuru gün içinde 3.7850 seviyesine kadar yükselmişti. TCMB kararı sonrası Dolar/TL 3.77'den 3.7824'e yükseldi.