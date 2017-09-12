Son dakika! Merkel’den Türkiye’ye silah sevkiyatıyla ilgili açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’ye silah sevkiyatının tamamen yasaklanmasına karşı olduğunu dile getirdi. Alman NDR kanalına röportaj veren Merkel, Türkiye’ye yönelik daha sıkı bir seyahat uyarısı için bir sebep görmediğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, ikili ilişkilerdeki gerilim nedeniyle Berlin'in Türkiye'ye mevcut sözleşmeler dahilindeki silah sevkiyatının durdurulduğunu açıklamıştı.