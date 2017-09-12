Son dakika! Merkel’den Türkiye’ye silah sevkiyatıyla ilgili açıklama

İstanbul’da yatırımcının gözü bu iki bölgede
Dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul genişledikçe yatırım yapma ve yeni bir yaşam alanı kurma niyetindeki kentlilerin gözdesi hem şehrin içinde kalan hem de birkaç sene içinde değerleneceğine...
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’ye silah sevkiyatının tamamen yasaklanmasına karşı olduğunu dile getirdi. Alman NDR kanalına röportaj veren Merkel, Türkiye’ye yönelik daha sıkı bir seyahat uyarısı için bir sebep görmediğini belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, ikili ilişkilerdeki gerilim nedeniyle Berlin'in Türkiye'ye mevcut sözleşmeler dahilindeki silah sevkiyatının durdurulduğunu açıklamıştı.