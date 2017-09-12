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    Hürriyet >Dünya>Son dakika! Merkel’den Türkiye’ye silah sevkiyatıyla ilgili açıklama

    Son dakika! Merkel’den Türkiye’ye silah sevkiyatıyla ilgili açıklama

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 17:14 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 17:14

    Merkel Türkiye'ye silah sevkiyatının tamamen yasaklanmasına karşı olduğunu açıkladı. Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, bu sabah Türkiye'ye mevcut sözleşmeler dahilindeki silah sevkiyatının durdurulduğunu açıklamıştı.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’ye silah sevkiyatının tamamen yasaklanmasına karşı olduğunu dile getirdi. Alman NDR kanalına röportaj veren Merkel, Türkiye’ye yönelik daha sıkı bir seyahat uyarısı için bir sebep görmediğini belirtti.

    Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, ikili ilişkilerdeki gerilim nedeniyle Berlin'in Türkiye'ye mevcut sözleşmeler dahilindeki silah sevkiyatının durdurulduğunu açıklamıştı.

     

    Etiketler: MERKEL , Silah , Gabriel , ALMANYA
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