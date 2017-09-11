Son dakika... Merkel'den 'Türkiye'nin seyahat uyarısı' hakkında açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Delbrück kentindeki bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'ya yönelik yayınladığı seyahat uyarısıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Merkel "Şunu açık bir biçimde ifade etmek istiyorum. Her Türk vatandaşı ülkemize seyahat edebilir" dedi. Almanya Başbakanı "Bizim ülkemizde hiçbir gazeteci tutuklanmıyor, hiçbir gazeteci gözaltına alınmıyor, ülkemizde fikir özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri geçerli. Biz de bundan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

DİĞER SİYASİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Alman Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmeier, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin uyarısını "kötü bir espri" diye nitelendirdi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı Martin Schulz hafta sonunda Ankara'yı seyahat uyarısı nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi. Mainz'da yaptığı bir seçim etkinliğinde konuşan Schulz, "Ankara'daki hükümet ölçüyü kaçırıyor. Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler Ankara'nın sistematik bir şekilde yürütmeye çalıştığı gibi olmamalıdır" şeklinde konuştu.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin liste başı adayı ve Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann da Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin derhal kesilmesini talep etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü internet sitesinde yayınlanan "Almanya Federal Cumhuriyeti'ne İlişkin Seyahat Uyarısı" başlıklı açıklama ile Almanya'da yaşayan ve Almanya'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarını uyarmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın uyarısında Alman makamları Türklerin yaşadığı mahallelerde çıkan yangınların üzerine "kararlılıkla'' gitmemekle ve Türk vatandaşlarına havalimanlarında keyfi ve kötü muamele etmekle suçlanıyor. Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü davasına da değinilen açıklamada, konuyla ilgili olarak adaletin "halen tecelli etmediği" ifadesine yer veriliyor.

Açıklamada, Almanya'da siyasi atmosferin "bir süredir giderek artan şekilde aşırı sağ ve hatta ırkçı söylemin etkisi altında" bulunduğu ifade ediliyor.

Açıklamada ayrıca Almanya terör örgütlerine kucak açtığı savunulurken "PKK ve FETÖ mensubu olduğu bilinen çok sayıda terörist Almanya'da barınmakta ve bu ülkenin sokaklarında serbestçe gezen teröristlerin yaptığı faaliyetlere göz yumulmaktadır" ifadelerine de yer veriliyor.