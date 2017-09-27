Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Son dakika... Meral Akşener kurucular kurulunun bir bölümünü açıkladı

    Son dakika... Meral Akşener kurucular kurulunun bir bölümünü açıkladı

    DHA
    27.09.2017 - 19:42 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 20:35

    Meral Akşener kurma aşamasında oldukları partisinin kurucular kurulunun bir bölümünü açıkladı.

    Akşener İstanbul’da düzenlediği basın açıklamasında şunları dile getirdi:

    Her kesimden her yörenden ilgi duyuyoruz. Partimiz Türkiye’nin partisi olarak doğuyor. Sorun çözücü bir parti olarak doğuyoruz. Kurucular kurulunun bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum;

    Büyükelçi Ahmet Erozan, Eski Bakan Aydın Tümen, hukuk mezunu ev kadını Berna Sukas, Adana Milletvekili Cevher Cevheri, Aşık Veysel’in torunu işkadını Çiğdem Özer, Elif Gökdemir, 15 Temmuz gazisi Fatih Eryılmaz, eğitim ataşesi Erdoğan Bozdemir, İşkadını Fulya Yasemin, Üstdüzey Yönetici Hatice Bilici, iki gözünü terörle mücadele sırasında kaybetmiş Gazi Hüseyin Özlük, Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu, Mühendis Orhun Ertürkmen, Eski Bakan Suat Çağlayan, Üstdüzey Yönetici Taylan Yıldız, Büyükelçi Tugay Uluçevik, Üstdüzey Yönetici Ersagun Yücel, Avukat Nafi Özgür.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: meral akşner , yeni parti , kurucular kurulu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri