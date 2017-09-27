Son dakika... Meral Akşener kurucular kurulunun bir bölümünü açıkladı

Akşener İstanbul’da düzenlediği basın açıklamasında şunları dile getirdi:

Her kesimden her yörenden ilgi duyuyoruz. Partimiz Türkiye’nin partisi olarak doğuyor. Sorun çözücü bir parti olarak doğuyoruz. Kurucular kurulunun bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum;

Büyükelçi Ahmet Erozan, Eski Bakan Aydın Tümen, hukuk mezunu ev kadını Berna Sukas, Adana Milletvekili Cevher Cevheri, Aşık Veysel’in torunu işkadını Çiğdem Özer, Elif Gökdemir, 15 Temmuz gazisi Fatih Eryılmaz, eğitim ataşesi Erdoğan Bozdemir, İşkadını Fulya Yasemin, Üstdüzey Yönetici Hatice Bilici, iki gözünü terörle mücadele sırasında kaybetmiş Gazi Hüseyin Özlük, Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu, Mühendis Orhun Ertürkmen, Eski Bakan Suat Çağlayan, Üstdüzey Yönetici Taylan Yıldız, Büyükelçi Tugay Uluçevik, Üstdüzey Yönetici Ersagun Yücel, Avukat Nafi Özgür.

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