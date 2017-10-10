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İstanbul'daki banliyö hatları açılıyor mu? Bakan açıkladı

Hürriyet Haber
10.10.2017 - 09:31 | Son Güncelleme:

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan İstanbullu ve Ankaralı vatandaşların merakla beklediği bir açıklama yaptı. Aslan, banliyö hatlarının Ankara'da bu yıl, İstanbul'da ise 2018'de açılacağını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan İstanbul ve Ankara'daki banliyo hatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Aslan, banliyö hatlarının Ankara'da bu yıl, İstanbul'da ise 2018'de açılacağını söyledi.

"2018 yılı sonunda İstanbul'un her iki yakasındaki Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarını metro standartlarına getirmiş olacağız" diyen Aslan, Ankara'dan kalkan Yüksek Hızlı Tren'in Haydarpaşa Garı'na gidebildiği gibi, bazılarının da Marmaray'ı kullanarak Avrupa yakasına geçmiş olacağını ve ulaşımın kesintisiz hale geleceğini belirtti.

Aslan, bu yıl sonunda çalışmaları tamamlanacak Başkentray'ın, hem banliyö hizmeti vermesi hem de Yüksek Hızlı Trenin Sincan'a gidişinin hızlanması adına da önemli olduğuna dikkat çekti.

Etiketler: istanbul banliyö , ankara banliyö , ahmet arslan
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