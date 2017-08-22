Son dakika: Memur zammı için imzalar atıldı

Toplam 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisine; 2018-2019 yılında yapılacak zam oranları için toplu sözleşme görüşmelerinde gece yarısından sonra anlaşma geldi.

Hükümet son teklifini 2018 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 3.5, 2019 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 5 olarak açıklarken; Memur-Sen bu teklifin müzakereye açık ancak imzaya kapalı olduğunu belirtti. Yapılan anlaşma ise, 3.5 +4+4+5 oranları üzerinden gerçekleşti.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamasından notlar;

* Müzakerelerimizi sürdürdük. En son teklifimizi dün verdik. Kamu iş veren heyeti olarak bir teklifimiz oldu. Gece geç saatlere kadar müzakerelerimiz devam etti. Böylece 4. Dönem Toplu Sözleşmelerimizi gerçekleştirdik. 2018'in ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5; 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ay içinse yüzde 5 olarak zam konusunda mutabakata varmış durumdayız.

'EN DÜŞÜK MEMUR ZAMMI 2.929 TL'YE YÜKSELDİ'

* Zam konusunda mutabakata vardık. En düşük memur maaşı aile yardımı dahil 2018'in ikinci yarısında 2 bin 929 liraya yükselecek. 2019'un ikinci yarısında 3 bin 198 liraya yükselecek. Emeklilerle ilgili de artışlar söz konusu. Kümülatif zam 2018 7.6 2019 9.2 artış gerçekleşti. Kümülatif toplam artık yüzde 17.54 zam yapmış durumdayız. En düşük memur emeklisi 2018'in ilk yarısında bin 945 liraya yükselecek. Maaş artışları kamu mali dengesini gözetmeyi temel alan bir anlayışla gerçekleştirildi.

* En düşük 2019 memur emeklisi maaşı 2093 liraya yükselmiş durumda. İnşallah gerekli şekilde kamu çalışanları için daha olumlu adımlar atarız.

Kamu mali dengesini gözetiyoruz.

'BUGÜNE KADAR Kİ EN BÜYÜK UZLAŞMA RAKAMI'

* Birçok parametreyi göz önünde bulundurduk, ekonomik dengemiz ve istikrarımız bizim için önemliydi. Hükümetimiz mali imkanlarını sonuna kadar kullanarak artış oranını güçlü bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bu durum piyasalara da olumlu yansımıştır. Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin isteklerini gözardı etmedik. Birçok iyileşmeyi barındırıyor. Arka planda çok ciddi bir mutfak var 776 maddeden oluşan bir teklif maddesiyle karşı karşıyaydık. 440'ı ile müzakerelerimizi gerçekleştirdik. 258 tanesi ile uzlaştık. Bu bugüne kadar ki en büyük uzlaşma rakamıdır.

'ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE DE DESTEKLER VERDİK'

* Öğretim yılına hazırlıkta verilen ödeneklerde ciddi artış gerçekleştirdik, yeni kurulan üniversitelere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde çalışanlara ilave tazminat ekledik, 4C ve geçici personellere yapılan ek ödemelere ilaveler gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimize de destekler verdik. Kamu konutlarında engelli kamu görevlilerinin yararlanması gibi. Engelli çocuğu bulunan kamu çalışanlarımızın engelli çocuk yardımına önemli bir artış oldu.

'HELAL GIDA SERTİFİKALI ÜRÜNLER İLK DEFA YEMEKHANELERİMİZDE'

* Kreş imkanlarının geliştirmeye çalıştık. Arazide çalışan kamu görevlilerine yönelik, vergi daireleri gibi yoğunlukta çalışan vatandaşlarımıza önemli düzenlemeler hazırladık. Bayram ve özel günlerde mesai yapan memurlarımızın mesailerini artırdık. Bunun gibi birçok kamu kuruluşlarında görev yapan kardeşlerimiz için önemli düzenlemeler söz konusu. Helal Gıda Sertifikalı ürünlerimizi ilk defa kamu kuruluşu yemekhanelerimizde özendirilmesi, kullanılması söz konusu.

'HACI ADAYLARINA EK 20 GÜN ÜCRETSİZ İZİN VERDİK'

* Hac göreviyle ilgili olarak önemli bir yüküm koyduk. İzni kalmayan izinlerini kullanmış olan kamuda çalışan hac adaylarına ek olarak 20 gün ücretsiz izin verdik. 21 gündür yürüttüğümüz müzakerelerimiz bütün 80 milyon vatandaşımıza dokunacaktır.

* Ak Parti olarak 15 yıllık dönemimizde birçok ilki hayata geçirdik. Toplumumuzun tüm kesimlerine dair çok önemli adımlar attık. 2023 hedeflerimize, 2071 hedeflerimize odaklanacağız. 6 aylık bir eylem planı hazırladık. Kadınlar, gençlerimiz öncelikli hedeflerimiz. Bugün hayırla sonuca ulaştırdık. Şimdi bugünden sonra da diğer toplum kesimlerimiz için kamu çalışanlarımızla yoğun çalışmayı sürdüreceğiz.

Memur-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamasından notlar;

* Uzlaşıyla sonuçlanmıştır. Geç saatlere kada süren ve geç saatlerde gelen bir çözüm. 730 gün yürürlükte kalacak bir toplu sözleşme. Her 2 taraf açısından da zorluklar söz konusuydu. Yoğun mesai ile uykusuz kalarak nihayetinde çözüm bulduğumuz durum. Mutabakatlara aktarılmış durumda. Sayın Bakana teşekkür ediyorum. Bizim işimizi masada kolaylaştırmıştır. Bakanımız sendika kökenli olmasaydı belki de sorun çıkabilirdi. Kabiliyeti ve birikimi derinlik ve zenginlik katmıştır.

KÜMÜLATİF ARTIŞ ORANI YÜZDE 17,54'E ÇIKARILDI

* Ciddi bir oransal artış ikinci teklifte gerçekleştirilmişti. 14 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti yüzde 3+3'lük zam teklifiyle gelmişti. Sonraki süreçte yoğun mesai sonucu ikinci teklif kümülatif olarak yüzde 16'ya çıkarılmıştır. Yüzde 25 oranında artış ilk teklife göre önemliydi. İlk teklifte kümülatif artış oranı yüzde 12,5 iken son teklifle yüzde 17,54'e çıkarıldı. En düşük maaş 2405 TL'ydi, bu rakam 2822 TL'ye yükseltildi. Tabii ek ödemelerle artıyor bu rakam. Sosyal hayata ilişkin tekliflerimiz de söz konusuydu. Kamu yemekhaneleri ve toplu yemek alanlarında helal gıda şartımız vardı. Bu konudaki teklifimiz kazanıma dönüşmüştür. Çocuk yardımının engelliler için artırımı da yerini almıştır.

İLK TEKLİF YÜZDE 3'TÜ

Memurlarla toplu sözleşme görüşmelerinin son gününde hükümetin yeni teklifini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkladı. İlk tekliflerini 2018 yılı ilk altı ay için yüzde 3, ikinci altı ay için yüzde 3, 2019 yılı için de ilk altı ay yüzde 3, ikinci altı ay için yüzde 3 olarak yaptıklarını belirten Sarıeroğlu, sonraki süreçte sendikalarla diyaloglarının devam ettiğini dile getirdi. Sarıeroğlu, “Bu sırada teklifimizi güncellemiştik. Ara değerlendirme sonrasında teklifimizi; 2018 yılın ilk altı ayı için yüzde 3.5 ikinci altı ayı için yüzde 3.5, 2019’un ilk altı ayı için yüzde 3.5, ikinci altı ayı için yüzde 3.5 şeklinde revize ettiğimizi heyetimizle paylaşmıştık” dedi. Sarıeroğlu, şöyle devam etti: “80 milyon vatandaşımızın da menfaatleri doğrultusunda son teklifimizi Kamu İşveren Heyeti olarak oluşturduk. Bu bağlamda teklifimiz; 2018’in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3.5, 2019’un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5 şeklinde belirlenmiştir. Az önce gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu teklifimizi, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanımıza illetim. Bundan sonraki aşamada kendileri değerlendirmelerini gerçekleştirecekler.” ifadesinde bulunmuştu.

YARIM PUAN ARTIRILDI

Mevzuata göre, 21 Ağustos’a kadar hükümetle memur sendikaları arasında uzlaşma sağlanmazsa, hakem kurulu devreye giriyor. Memur-Sen “21 Ağustos sabah mesai başlayana kadar süreç devam edebilir” şeklinde yorumlayınca, görüşmelerin sabaha kadar sürmesinin yolu açıldı. Gece yarısından sonra ise, hükümetin teklifinde 2018 yılı ikinci yarısı için yarım puanlık artış yapıldı ve mutabakat açıklandı.

