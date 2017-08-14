Son dakika.. Memur ve memur emeklisi zammında kritik gün! Hükümet teklifini açıkladı

1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2018 ve 2019 yılında memurlara, yapılacak zam ve sosyal-mali haklar konusunda uzlaşı aranıyor. Sendikalar görüşmelerin başladığı ilk gün tekliflerini sunarken, hükümet emekli maaşı zammı için ilk teklifini bugünkü görüşmede açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklaması şöyle:

* 1 Ağustos'ta bir çalışma takvimi belirlemiştik. 2-7 Ağustos tarihlerinde 11 hizmet kolu için çalışmalar başlamıştı. 8 Ağustos'ta genele ilişkin talepleri çalıştılar. Bizlere raporları sundular. Bizler de değerlendirmeyi yaptık. Bugün de genele ilişkin taleplerin değerlendirmesini gerçekleştirdik. 21 Ağustos'a kadar süremiz söz konusu.

* En düşük memur maaşında yüzde 97, ortalama memur maaşında yüzde 61 değer sağlandı. Kurumlararası ücret dengesizliklerini gidermek için çok önemli adımlar attık. Kamuda istihdam edilen personel sayısında ciddi artışlar sağladık. Kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Eğitimden sağlığa ulaştırmadan toplu konuta birçok alanda ilklerin uygulayıcısı olduk. 15 yıllık dönemdeki ilkleri üstüne koyarak aynı ruhla aynı iddiayla yapmayı sürdüreceğiz.

'406 MADDEDE GÖRÜŞECEĞİZ'

* 1 Ağustos itibariyle yürütürken paydaş olarak yer aldık. Güçlü bir dialog ortaya koyduk. Sürecin bundan sonra da aynı nezakette devam edeceğine inanıyorum. Görüşmelerimiz bugünden itibaren uzlaşı ile devam edecek. Toplu sözleşme tekliflerinde genel ve 11 hizmet kolunda çalışmalarına devam edeceğiz. 406 maddede görüşeceğiz.

'YÜZDE 3+3 ZAM TEKLİFİ'

* 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşmelerde müzakerelerimizi sürdüreceğimizi belirterek teklifi açıklıyorum. Kamu işveren heyeti olarak ilk 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3, 2019 ilk 6 ay yüzde 3 ve ikinci 6 ayında yüzde 3 olarak teklif sunuyorum. Enflasyon oranının öngörülen artışı ile enflasyon farkı da ödenecektir.

'ESKİ TÜRKİYE'NİN TEKLİFİ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu'nun açıklaması üzerine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklama yaptı. Yalçın, Hükümet'in açıkladığı teklif için eski Türkiye'nin teklifi ifadesinde bulundu.

MEMUR-SEN NE İSTEMİŞTİ?

Memur-Sen masaya, 3 alternatifli teklifle oturdu. İlk teklifte 2018 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2019 yılı için de yüzde 10 + yüzde 8 zam isteniyor. İkinci teklifte 2018 ve 2019 yılında taban aylığa 75'er lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına, her iki yılında birinci ve ikinci 6 aylarında yüzde 7'şer zam talep ediliyor. Üçüncü teklifte ise, 2018'den itibaren ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam, 2018 yılı birinci ve ikinci altı ayında yüzde 6'şar zam, 2019 yılında birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam öngörülüyor.

Türkiye Kamu-Sen 2018'de seyyanen net 150 lira artı yüzde 10 artı yüzde 10 zam ve refah payı için yüzde 3 zam istiyor. 2019 yılında da 150 lira seyyanen zam talep eden konfederasyon, yüzde 8+8 zam ve yüzde 3 refah payı istiyor. KESK ise en düşük memur aylığının 3 bin 450 liraya çıkarılmasını istiyor.