Son dakika... Melih Gökçek'in vedası

Melih Gökçek veda konuşmasına başladı. Gökçek'in konuşması özetle şöyle:

MEYHANE VE MALUM EVLERLE DOLMUŞTU

"Değerli arkadaşlar, ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olalı 23 yıl oldu. Elhamdülillah 5 dönemdir Ankara'ya hizmet etmeye çalışıyorum. Bir muhasebe olması ve bir yönüyle 23.5 yılın hesabını verme adına neler yaptığımı anlatmak istiyorum. 1994 yılında Ankara'nın adı Bozkır Ankara'ydı. Meyhane ve malum evlerle dolmuştu.

ANKARA-İSTANBUL CAMİ KARŞILAŞTIRMASI YAPTI

İstanbul'da 4 bin 640 kişiye bir cami düşerken, Ankara'da bu bin kusura inmiştir. Artık Ankara'nın adı mabetsiz şehir değil, inanç şehridir. Ankara, metroyu bizimle tanıdı. Teleferikle bizim sayemizde tanıştı. Yollarımızı genişlettik. 312 tane köprü, alt ve üst geçit yaptık. Kesintisiz trafik akışını Türkiye'ye biz öğrettik. 139 tane yaya üst geçidi yaptık. 1994 yılında hatırlar mısınız Ankara'da trafikte 394 kişi vardı, trafikten geçilmiyordu. Şimdi 7 kat arttı araç sayısını, trafik hani nerede?"

'YEŞİLLİKLER İÇİNDE ANKARA'YI ARIYORUZ'

Ankara'da 146 tane yeni bulvar açtık. Dile kolay 7 bin 255 kilometre yeni yol açmışız. Bu 17 defa İstanbul'a Ankara'dan geliş demek. Modifiye asfaltla Türkiye'yi Ankara tanıştırdı. Dekoratif saatler ve dev havuzlarla meydanlarımızı süsledik. Hava kirliliği dolayısıyla kuşlar, ağaçlardan dökülürdü. Ankara'da biz belediye başkanı olmadan önce musluklardan çamur akardı. Tüm önlemlerimizi aldık. 130 kilometreden bir yıl içinde su getirdik. 1994'ten önce 71 yıllık cumhuriyet tarihinde Gökçek öncesi 81 kilometre alt yapı yapılmıştı. Şimdi bu 250'ye yaklaştı. Performansımız, geçmiş dönemlerle mukayese edildiğinde 7.5 katıdır. Ankara'yı üç kat büyüttük. Biz geldiğimizde Mamak ve Çankaya çöp kokusundan geçilmezdi. Belediyenin cebinden beş kuruş çıkmadan tesisleri biz kurduk, bedava topladık. Çöpten elektrik üreten ilk belediyeyiz. Ankaramızın adı bozkır Ankara'ydı. Kişi başına düşen yeşil alan 2 kilometrekare. Şimdi bu 20 kilometrekareye ulaştı. Ankara'ya 78 milyon ağaç ve çalı grubu dikmişiz. Ankara'da ben belediye başkanı olduğumda 19 park vardı, şimdi 399 yeni park ilave etmişiz. Eskiden Ankara içinde yeşillik aradık şimdi yeşillikler içinde Ankara'yı arıyoruz.



'KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ANKARA BİR NUMARA'

Kentsel dönüşümde Ankara bir numaradır. Şu ana kadar kaldırdığımız gecekondu sayısı 20 bin 499'dur. 33 bin 612 konut ürettik. Bu konutları üretirken vatandaşımız mağdur olmasın diye ödediğimiz kira parası 265 milyon lira. Türkiye'de sanayi ve organize sanayilerine karşılıksız olarak altyapı hizmeti verdik. 290 trilyon liralık yatırım yaptık. Sosyal ve kültürel projelerde Ankara, Türkiye'de bir numaradır. Şu anda belediyemiz, çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve engellilere yönelik 165 tane sosyal ve kültürel projesi yürüyor. Bir başka ilkimiz, Gazi Üniversitesi'nde başlattığımız meslek edindirme kurslarımız. Bu proje kapsamında 17 bin mezun verdik. Şimdi bütün Türkiye'de belediyeler aile yaşam merkezleri açıyor."

'NEDEN İSTİFA ETTİĞİMİ ÖĞRENECEKSİNİZ' DEMİŞTİ

Melih Gökçek, dün belediye çalışanlarına yaptığı açıklamada "Benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti, biz de bu talebi kırmayarak, neden talebi kırmadığımızı da yarın televizyonlardan öğreneceksiniz" demişti.

HASTALARIN YAKINLARINI ÜCRETSİZ MİSAFİR ETTİK

İlk gençlik merkezini 2003 yılında kurduk. 21 gençlik merkezinden 1 milyon 134 bin kişi yararlandı. Binlerce sokak çocuğu vardı. Sokakta çalışan çocuklar merkezi açtık. Çocukları sokaktan aldık ve topluma kazandırdık. Ankara'ya dışarıdan gelen hastaların yakınlarını ücretsiz misafir ettik. 1997 yılından itibaren Ankara'da dar gelirli ailelere gıda yardımına başladık. Ortalama 70 kiloluk kutularla yaptığımız yardımdan 1 milyon kişi yararlandı. 1997 yılından itibaren her yıl kırtasiye ve giysi yardımı yaptık. 1 milyon 777 bin yavrumuz bu hizmetlerden yararlandı.

1 MİLYON 228 BİN AİLEYE 1 MİLYON 228 BİN TON KÖMÜR

Dar gelirli 1 milyon 228 bin aileye de 1 milyon 228 bin ton kömür verdik. Yaşlılarımızı unutmadık, ev temizliklerini, psikolojik destek hizmetlerini yaşlı hizmetleri merkezimizden verdik. Rakamları görüyorsunuz, büyüklüğünü görüyorsunuz. Engellileri hep baş tacımız yaptık. 342 bin engelliye destek hizmetleri verdik. Her gün 45 tane engelli okulunun yemeklerini ücretsiz olarak biz verdik. Engellilere, ihtiyaçları olan apartlarını dağıttık. Türkiye'de binası olan tek çocuk meclisi Ankara'da. Nerede bir deprem ve sel felaketi olsa Ankara orada. Mültecinin yanında Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Kayyımlara devredilen belediyelere en büyük yardımı biz yaptık. Spora yardımımız büyük oldu. Şu rakamları öyle zannediyorum meclis üyeleri dahil ilk defa duyacak. EGO SPOR, 213 tane madalya kazandı.

DÜNYA ŞAMPİYONU ÇIKARDIK

Avrupa dünya şampiyonlarında ASKİ SPOR 260 tane madalya kazandım. Büyükşehir Ankaraspor, 166 tane madalya yazdı. Netice itibarıyla milyonlara dokunduk ve hizmet verdik. Yukarıda saydığım ve saymadığım yüzlerce proje herkes tarafından örnek alındı. Sayısız uluslararası ödül aldık. Avrupa Konseyi tarafından 4 ödül aldık. Avrupa'da sadece üç şehir; Lahey, Viyana ve Ankara bu ödülleri almıştır sadece."