Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Melih Gökçek istifasını bu sözlerle açıkladı, tarih verdi

    Melih Gökçek istifasını bu sözlerle açıkladı, tarih verdi

    hurriyet.com.tr
    23.10.2017 - 19:38 | Son Güncelleme:

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği tarih belli oldu. Melih Gökçek istifa edeceği tarihi Twitter'dan duyurdu ve 'İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim.' açıklamasında bulundu.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "İnşallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim" dedi. 

    Gökçek Twitter'dan açıklamalarda bulundu ve istifa tarihini açıkladı.

    Gökçek'in açıklamaları şöyle:

    "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim."

     


    Gökçekin istifasını duyurduğu dakikalarda Erdoğandan dikkat çeken mesajlarGökçek'in istifasını duyurduğu dakikalarda Erdoğan'dan dikkat çeken mesajlar

    Etiketler: gökçek , melih gökçek , haber
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri