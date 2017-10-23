Melih Gökçek istifasını bu sözlerle açıkladı, tarih verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği tarih belli oldu. Melih Gökçek istifa edeceği tarihi Twitter'dan duyurdu ve 'İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim.' açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "İnşallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim" dedi. Gökçek Twitter'dan açıklamalarda bulundu ve istifa tarihini açıkladı. Gökçek'in açıklamaları şöyle: "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. İnşallah Cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve Meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim." 2️⃣İNŞAALLAH CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD MECLİSİNİ OLAĞANÜSTÜ TOPLAYACAK VE MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARA VEDA EDİP,İSTİFAMI VERECEĞİM. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Ekim 2017

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