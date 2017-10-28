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    Melih Gökçek'ten istifa öncesi son tweet!

    Hürriyet Haber
    28.10.2017 - 09:50 | Son Güncelleme:

    İstifası beklenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, istifa edeceği saati açıkladı.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından istifa edeceği saati duyurdu.

    Gökçek, yazdığı açıklamada, saat 14.00'de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni toplayarak istifasını açıklayacak.
    nkara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, saat 14'te kameraların karşısına geçecek. Basın toplantısında 23 yıllık icraatlarını anlatacak olan Gökçek istifa nedenini de açıklayacak. Melih Gökçek dün Ankara belediyesinde çalışan personelle vedalaştı. Belediyedeki konuşmasında istifa kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle aldığını söyledi.
    Gökçek, belediye çalışanlarına yaptığı konuşmada, 'Benim belediye başkanlığından ayrılmamı, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan talep etti, biz de bu talebi kırmayarak, neden talebi kırmadığımızı da yarın televizyonlardan öğreneceksiniz' demişti.

    İSTİFA ÖNCESİ SON TWEET
    Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Bugün saat 14:00'de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimiz toplanacak. Arkadaşlarıma veda edip Belediye Başkanlığından ayrılacağım'' ifadelerini kullandı.

    Melih Gökçekten istifa öncesi son tweet

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , istifa açıklaması , ankara büyükşehir belediyesi
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