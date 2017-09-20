Son dakika! Meksika'da şok görüntüler! Ölü sayısı artıyor...

Meksika, 7.1 büyüklüğünde depremle sallandı.Meksika'da tam 32 yıl önce 19 Eylül 1985'te meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki depremde en az 5 bin kişi ölmüştü.

Meksika hükümetinden yapılan son dakika açıklamasında ölü sayısının 248'e çıktığı belirtildi.

Mekiska'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, başkent Mexico City'nin 123 km güneydoğusundaki Puebla eyaletine bağlı Rabosa kasabası oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre depremde en az 224 kişi öldü.

Meksiko Valisi Alfredo del Mazo de yerel medyaya yaptığı açıklamada, eyalette bir taş ocağı işçisinin üzerine düşen kaya nedeniyle, bir kişinin de devrilen sokak lambasının altında kalması sonucu öldüğünü kaydetti.

Puebla Valisi Tony Gali de Twitter'daki paylaşımında, Cholula kentinde bazı kiliselerin çan kulelerinin yıkıldığını, bazı binaların da hasar gördüğünü belirtti.

Ülkede 8 Eylül'de yaşanan 8,1 büyüklüğündeki depremde 96 kişi yaşamını yitirmişti.

Meksika'da 19 Eylül 1985'de meydana gelen 8,1 şiddetindeki deprem en az 5 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Puebla eyaletine bağlı Atencingo kenti olarak açıkladı.

Başkentteki bazı binalarda yangın çıktığı ve içeride mahsur kalanların olduğu da kaydedildi. Binlerce insan telaşla soluğu sokaklarda alırken, başkentin birçok bölgesinde telefon bağlantıları ve elektrikler kesildi.

Devlet Başkanı Nieto, yardım ekiplerinin depremden en fazla etkilenen yerlere daha kolay ulaşabilmesi için Twitter üzerinden halka cadde ve meydanlardan kaçınma çağrısı yaptı.