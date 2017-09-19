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    Hürriyet >Dünya>Son dakika... Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem

    Son dakika... Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem

    AA
    19.09.2017 - 21:26 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 22:56

    Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Meksikadaki depremden ilk kareler
    • Meksikadaki depremden ilk kareler
    • Meksikadaki depremden ilk kareler
    • Meksikadaki depremden ilk kareler

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusundaki depremin, 51 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

    Ulusal Sivil Koruma Şeif Luis Felipe Puente, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kendilerine henüz hasar bilgisi ulaşmadığını belirtti.

    Son dakika... Meksikada 7,1 büyüklüğünde deprem

    Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu. Halk panik içerisinde evlerini terk ederek sokağa döküldü.

    Ülkede 8 Eylül'de yaşanan 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.

     

    Son dakika... Meksikada 7,1 büyüklüğünde deprem

    Meksika'da 19 Eylül 1985'de meydana gelen 8,1 şiddetindeki deprem en az 5 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

    Son dakika... Meksikada 7,1 büyüklüğünde deprem

    Etiketler: Deprem , Meksika , depremler , son dakika , haber
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