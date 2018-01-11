Son dakika... Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluğuna devam kararı verildi

AYM kararları, Alpay yönünden ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılıp tahliye verilmesi için yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, Altan yönünden ise yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.
AYM, eski 9 ay tutukluktan sonra tahliye edilen gazeteci Turhan Günay için de aynı şekilde ihlal kararı verdi. Üç gazeteci için verilen ihlal kararları, 6’ya karşı 11 oyla alındı. Eski AYM üyesi Alparslan Altan’ın bireysel başvurusu ise kabul edilmez bulundu.
13. Ağır Ceza Mahkemesi 22.40 sularında açıkladığı kararda, AYM’nin hak ihlali kararı verdiği Şahin Alpay hakkında tutukluluğunun devamına karar verdi.
23.20 sularında da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Mehmet Altan hakkında tutukluluğunun devamına karar verdi.
ÜÇ GAZETECİ İÇİN İHLAL KARARI
AYM bugün FETÖ üyeliğinden yargılanan gazeteci üç gazeteci ile eski AYM üyesinin bireysel başvurusunu görüşerek karara bağladı. AYM, gazeteci Mehmet Altan, Şahin Alpay ve Turhan Günay için ihlal kararı verdi. AYM, ihlalin ortadan kalkması için Altan ve Alpay yönünden tahliye talepleri hakkında yargılandıkları mahkemelerce karar verilmesini istedi. Yargılandıkları mahkemenin, bu karar doğrultusunda Alpay ve Altan hakkında tahliye kararı vermesi gerekiyor. AYM’nin hakkında ihlal kararı verdiği Günay ise 9 ay tutukluluğun ardından tahliye edilmişti. AYM Genel Kurulu’nun, bu ihlal kararı, tutuklu gazeteciler yönünden de örnek niteliği taşıyor.
KENDİ ÜYESİNE RET
AYM, eski üyesi Altan’ın başvurusunu ise kabul edilemez buldu. Altan, bireysel başvurusunda, uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ile tutuklamaya doğal hakim, bağımsız ve tarafsız hakim ilkelerine aykırı olan sulh ceza hakimliklerince karar verilmesi; kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, hukuka aykırı bir şekilde meslekten çıkarma kararı verilmesi nedeniyle adil yargılanma ve özel hayata saygı haklarının ihlal edildiğini öne sürmüştü. AYM’nin kararının ardından Altan, tutuklu kalacak. Altan, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde yargılanacak.
İŞTE AYM'NİN KISA KARAR METNİ
Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay'ın başvurusu sonrası verdiği kararın kısa gerekçe metnini de paylaştı. AYM'nin metni şu şekilde;
BAŞVURUNUN KONUSU
Başvuru, kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedenleri bulunmadığı hâlde matbu gerekçelerle tutuklanması ve tutukluluğa itirazın yeterli gerekçe açıklanmadan reddedilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; yakın takip gerektiren sağlık sorunları dikkate alınmaksızın tutulması nedeniyle kötü muamele yasağının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
ŞAHİN ALPAY'IN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI VERİLDİ
AYM’nin hak ihlali kararı verdiği Şahin Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi. 13. Ağır Ceza kararında, AYM kararının henüz Resmi Gazete'de yayınlanmamasını ve gerekçeli kararın henüz kendilerine tebliğ edilmemiş olmasını gösterdi.
AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Gazeteci Mehmet Altan hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi.
13. ve 26. Ağır Ceza mahkemelerinin tahliyeye ret kararı sonrasında Anayasa mahkemesi'nin Twitter hesabından dikkat çeken tweetler atıldı. AYM mesajlarında Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararlarının tam metinlerinin AYM'nin internet sitesinde yayınladığı duyuruldu. Tam metinler incelendiğinde Alpay kararının tam metninin 36, Altan kararının ise 51 sayfa olduğu görülüyor.
Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay başvurusunda— Anayasa Mahkemesi (@AYMBASKANLIGI) 11 Ocak 2018
başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirine ilişkin karar vermiştir. Kararın
basın duyurusu ve tam metnine Mahkemenin internet sitesinden ulaşılabilir.
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