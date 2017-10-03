Son dakika... Marmaray seferleri yeniden başladı

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuştur" denildi. Bu arada Marmaray'ı kullananlar seferlerin durdurulmasıyla tünelde bir süre yürüdü. O anlar cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı öğrenilen arıza nedeniyle saat 14.45'te duran seferler, 16.00 itibariyle Üsküdar aktarmalı olarak yeniden başladı. Arıza nedeniyle Marmaray'ın Kazlıçeşme, Yenikapı ve Ayrılıkçeşme duraklarında yoğunluk oluştu. Duraktakiler anonslar ile uyarıldı.