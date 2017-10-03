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    Son dakika... Marmaray seferleri yeniden başladı

    Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
    03.10.2017 - 15:27 | Son Güncelleme:

    Marmaray seferleri teknik arıza nedeniyle saat 14.45'te durdu. Arızanın elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı öğrenilirken, seferler 16.00 itibariyle Üsküdar aktarmalı olarak yeniden yapılmaya başladı. Seferlerin durdurulması üzerine bazı vatandaşların tünelde yürüdüğü anlar cep telefonları tarafından görüntülendi. Marmaray'ın Kazlıçeşme, Yenikapı ve Ayrılıkçeşme duraklarında da yoğunluk oluştu.

    Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuştur" denildi. Bu arada Marmaray'ı kullananlar seferlerin durdurulmasıyla tünelde bir süre yürüdü. O anlar cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

    Elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı öğrenilen arıza nedeniyle saat 14.45'te duran seferler, 16.00 itibariyle Üsküdar aktarmalı olarak yeniden başladı. Arıza nedeniyle Marmaray'ın Kazlıçeşme, Yenikapı ve Ayrılıkçeşme duraklarında yoğunluk oluştu. Duraktakiler anonslar ile uyarıldı.

     

    Son dakika... Marmaray seferleri yeniden başladı

    Etiketler: Son dakika , MARMARAY , istanbul
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