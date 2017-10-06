Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Marmara Üniversitesi'nde hareketli anlar: Silah çekti

    Marmara Üniversitesi'nde hareketli anlar: Silah çekti

    AA-İHA
    06.10.2017 - 00:06 | Son Güncelleme:

    Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'ne girmek isteyen silahlı bir kişi, okul çevresinde hareketliliğe yol açtı. İzin verilmemesi üzerine silahın kabzasıyla iki güvenlik görevlisini hafif şekilde yaralayan şahıs, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

    Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde meydana gelen kavgada iki güvenlik görevlisi darp edildi.

    Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde kampüs yerleşkesinden içeri girmeye çalışan ve öğrenci kimlik kartı bulunmadığı iddia edilen Volkan Uluçay ile giriş turnikelerindeki görevliler arasında tartışma çıktı. Güvenlikçilerin içeri girmesine izin vermediği Uluçay, olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra elinde silahla tekrar yerleşke kapısına gelerek güvenlikçilere saldırdı.

    YAKALANDI

    Silahın kabze kısmıyla kapıdaki güvenlikçilerden Ahmet Kemal Dirlik ile Orhan Tepeli'yi yaralayan şahıs daha sonra kaçmaya başladı. İhbar üzerine yerleşke kapısına gelen güvenlik görevlileri kaçan Uluçay'ı yakalayarak, polis ekiplerine teslim etti. Güvenlik görevlilerinin Uluçay'ı kovaladığı esnada şahsın arkadaşları olduğu iddia edilen iki kadın ellerinde bulunan bir silah şarjörünü diğer görevlilere teslim etti.

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: marmara üniversitesi , silah , saldırı , yaralı , kampüs
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri