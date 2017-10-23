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    Son dakika: Mardin'de zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 2 polis yaralı

    İHA
    23.10.2017 - 22:05 | Son Güncelleme:

    Mardin'in Artuklu ilçesinde teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 2 polis hafif yaralandı.

    Olay, saat 21.15 sıralarında Artuklu ilçesi Kamor mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamanın aracın geçişinden birkaç saniye sonra meydana gelmesi olası faciayı önlerken, 2 polis yaralandı.

    Olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da bölgeye gelip incelemelerde bulundu. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

    Etiketler: saldırı , zırhlı araç , son dakika , haber
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