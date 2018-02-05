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    Son dakika... Maltepe'de bir binanın giriş merdiveni çöktü

    AA - Fotoğraflar: DHA
    05.02.2018 - 00:18 | Son Güncelleme:

    Maltepe'de bir inşaat alanında yağmur nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu yan taraftaki dört katlı apartmanın girişinde göçük oluştu. Apartman sakinleri, itfaiye yardımıyla tahliye edildi.

    Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi Bahriye Sokak'ta yağmur nedeniyle bir inşaat alanında toprak kayması oluştu. Toprak kayması nedeniyle inşaatın yan tarafındaki dört katlı apartmanın girişinde göçük meydana geldi.

    Son dakika... Maltepede bir binanın giriş merdiveni çöktü

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis, bölgede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise binada mahsur kalanları itfaiye merdiveniyle tahliye etti. Olayda yaralanan olmadı.

    Son dakika... Maltepede bir binanın giriş merdiveni çöktü

    "15-20 DAKİKA FARKLA KURTARDIK"

    Binadan tahliye edilen bir vatandaş, “ Baya korku yaşadık. Gürültü üzerine kenardaki plakalar yıkıldı sandık önce. Ama eşim ‘bir bak, ne oldu’ diyince kapıdan çıkılmıyor, uçmuş her taraf. Apartmanın girişi sürekli faal olan bir yer. Az önce de çöp döküp çıkmıştım ben. 15-20 dakika farkla kurtardık” dedi.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

    Etiketler: maltepe , bina , tahliye , son dakika
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