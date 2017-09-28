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    Son dakika! Madrid metrosunda silah sesleri!

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 15:54 | Son Güncelleme:

    İspanyol La Vanguardia gazetesi, Madrid metrosunda silah seslerinin duyulduğunu aktardı. Polis olay yerine hareket etti. İki metro hattında ulaşımın durdurulduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

    Madrid kentindeki bir metro istasyonunda silah sesleri duyulduğu aktarıldı. 

    Olay yerinden gelen ilk görüntü... 

    Son dakika Madrid metrosunda silah sesleri

    Etiketler: İspanya , madrid , ispanyol
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