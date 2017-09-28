Son dakika! Madrid metrosunda silah sesleri!

İspanyol La Vanguardia gazetesi, Madrid metrosunda silah seslerinin duyulduğunu aktardı. Polis olay yerine hareket etti. İki metro hattında ulaşımın durdurulduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme yapıyor.
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