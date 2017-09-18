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    Maçta pankart krizi!

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 06:42 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 06:45

    Göztepe-Gençlerbirliği maçına yaşanan pankart krizi damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısında asılı duran 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' pankart ikinci yarı başlamadan stadyum yetkilileri tarafından kaldırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı

    Göztepe, 14 yıl aradan sonra bugün, taraftarıyla birlikte ilk kez süper lig maçı için Gençlerbirliği ile karşılaştı. İzmirli taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Kapalı tribününe dev bir “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” pankartı asıldı. Ancak maçın ilk yarısında asılı duran pankart ikinci yarı başlamadan stadyum yetkilileri tarafından kaldırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı.

    Maçtan sonra pankart ile ilgili Göztepe yalı taraftar grubu sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Gençlerbirliği maçında astığımız 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' pankartımız ipleri koptuğundan ikinci yarı toplamak zorunda kaldık. Bazı basın yayın organlarından yazıldığı gibi görevliler tarafından kaldırılmadı' ifadeleri kullanıldı.

    Etiketler: Göztepe , Gençlerbirliği , pankart , Mustafa Kemal Atatürk , yalı , Taraftar
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