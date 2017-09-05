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    Son dakika... Maçka jandarma komutanı için karar çıktı...

    DHA
    05.09.2017 - 18:07 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 18:51

    İzmir'de FETÖ ve kripto subaylara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki bir şüphelinin ifadesi sonrası gözaltına alınan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin tutuklandı.

    FETÖ/PDY ve kripto subaylara yönelik soruşturma kapsamında İzmir'de gözaltındaki bir şüphelinin ifadesi sonrası 23 Ağustos'ta gözaltına alınan  ve özel ekiplerce sorgulanan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Zengin, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği Trabzon Adalet Sarayı'nda savcılık sorgusu sonrası 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

    Zengin, çıkarıldığı mahkemece "FETÖ terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

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    Etiketler: Son dakika , Maçka , jandarma , komutanı
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