Son dakika... Maçka jandarma komutanı için karar çıktı...

FETÖ/PDY ve kripto subaylara yönelik soruşturma kapsamında İzmir'de gözaltındaki bir şüphelinin ifadesi sonrası 23 Ağustos'ta gözaltına alınan ve özel ekiplerce sorgulanan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zengin, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği Trabzon Adalet Sarayı'nda savcılık sorgusu sonrası 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Zengin, çıkarıldığı mahkemece "FETÖ terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

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