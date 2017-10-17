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    Son dakika... Lütfi Kibiroğlu hayatını kaybetti

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 11:03 | Son Güncelleme:

    Eminönü eski Belediye Başkanı Lütfi Kibiroğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kibiroğlu'nun cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Fatih Camii'nden kaldırılacak.

    Lütfi Kibiroğlu, Galatasaray İktisadi ve İşletmecilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Okuldan sonra İşletme ve Pazarlama üzerine ihtisas yapmak üzere Almanya'ya gitti. Türkiye'ye döndükten sonra Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı. Siyasete, Milli Selamet Partisi (MSP) Şehremini mahalle teşkilatında başlayan Kibiroğlu, Milli Görüş partilerinde Eminönü İlçe Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyeliği ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 1994 yılında İstanbul İl Genel Meclisi Üyesi seçilen Lütfi Kibiroğlu, 1999 yerel seçimlerinde Eminönü Belediye Başkanı oldu.

    1999-2004 yılları arasında Eminönü Belediye Başkanlığı yapan Kibiroğlu, 2005 yılında Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kurucu üyesi oldu ve İstanbul temsilciliği görevini üstlendi. Lütfi Kibiroğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

    Etiketler: Son dakika , vefat , Lütfi Kibiroğlu kimdir
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