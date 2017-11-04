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    Son dakika! Lübnan Başbakanı istifa etti

    Hürriyet Haber
    04.11.2017 - 14:21 | Son Güncelleme:

    Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifa ettiğini açıkladı. Reuters haber ajansı Hariri'nin istifa açıklamasında İran ve Hizbullah'ı eleştirdiğini duyurdu.

    Hariri açıklamasında, Lübnan'daki siyasi iklimin babası, eski başbakan Refik Hariri'nin öldürüldüğü dönemle benzerlik kurduğunu aktardı. Hariri,hayatına yönelik bir komplo kurulduğunu hisssettiğini aktardı. Refik El Hariri, istifa ettiği 2004 yılına kadar Lübnan'da başbakanlık yapmış 2005 yılında ise bir bombalı araç saldırısında hayatını kaybetmişti.

    İRAN'I ELEŞTİRDİ

    Hariri, istifa açıklamasında İran ve Hizbullah'ı eleştirdi. Hariri, Tahran yönetimini Arap devletlerinin ilişkilerine müdahale etmekle suçladı. 

    Dün İran dini lideri Ayetullah Ali Hameney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Lübnan'a gelerek Başbakan Saad Hariri, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile görüşmüştü. 

    Ayrıntılar geliyor... 

    Son dakika Lübnan Başbakanı istifa etti

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