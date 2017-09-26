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    Son dakika! Londra'da patlama! Sebebi belli oldu

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 15:04 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 15:45

    İngiliz basını, başkent Londra'daki Tower Hill metro istasyonunda patlama yaşandığını aktardı. Tren istasyonunun tahliye edildiği aktarıldı. Patlama sesini duyan yolcuların hızlı bir şekilde kaçtığı ve izdiham yaşandığı açıklandı. Görgü tanıkları patlamaya şarj olan bir cep telefonu bataryasının neden olduğunu aktardı. 

    İngiltere'nin başkenti Londra'da patlama gerçekleşti. Tower Hill metro istasyonunda gerçekleşen patlamanın ardından tren istasyonu kapatıldı. 

    Olay yerinde kablolar bulunan bir çantanın bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları patlamaya şarj olan bir cep telefonu bataryasının neden olduğunu aktardı. 

    Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda tren vagonlarındaki bir objenin alev aldığı görülüyor. 

    Son dakika Londrada patlama Sebebi belli oldu

    İki hafta önce de Londra'daki Parsons Green metro durağına yaklaşan bir trende el yapımı bir bombanın kısmen patlaması sonucunda 30 kişi yaralanmıştı.

    Etiketler: Londra , ingiltere , patlama
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