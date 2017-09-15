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    Son dakika! Londra'da patlama!

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 10:45 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 11:28

    İngiltere'nin başkenti Londra'da Parsons Green metro istasyonunda patlama olduğu ifade ediliyor. Olayın terör saldırısı olup olmadığı bilinmiyor. Bölgeden gelen ilk haberlere göre olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Londra metrosundaki patlamadan ilk fotoğraflar
    • Londra metrosundaki patlamadan ilk fotoğraflar
    • Londra metrosundaki patlamadan ilk fotoğraflar
    • Londra metrosundaki patlamadan ilk fotoğraflar

    İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonunda patlama meydana geldi. Olay yerinden ilk gelen fotoğraflar metroda beyaz bir kovanın içerisinde bulunan çantanın patladığını gösteriyor. Londra polisi olayda çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. İnsanların yüzünde yanıklar olduğu aktarılıyor. 

    Olay yerine ambulanslar ulaştı. Çıkan panik nedeniyle bazı kişilerin birbirini ezerek izdihama sebep olduğu açıklandı.

    Son dakika Londrada patlama

    Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafta yanmış bir kova görülüyor. Londra itfaiyesi olayın Parsons Green istasyonunda  gerçekleştiği açıklandı. 

    Londra İtfaiye Teşkilatından bir sözcü, “Parsons Green istasyonunda bir vagonda patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine iki itfaiye aracı gönderdik.” dedi. Patlamanın ardından bölgedeki metro seferleri durduruldu.

    Son dakika Londrada patlama

    Londra metrosunu günde ortalama 5 milyon kişi kullanıyor. Görgü tanıklarına göre yolcular vagondan dışarı çıkmaya çalışırlarken bir alev topu vagon boyunca ilerledi.

    Son dakika Londrada patlama

    Peter Crowley isimli bir Twitter kullanıcısı Londra'daki patlamada oluşan alev topu nedeniyle başındaki yanıkları paylaştı. 

    Son dakika Londrada patlama

     

    Etiketler: ingiltere , LONDRA , Patlama , son dakika
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