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Son dakika... Londra'da bir taksi yayalara çarptı
Hürriyet Haber
01.11.2017 - 20:37 | Son Güncelleme:
İngiltere'nin başkenti Londra'nın popüler turst bölgelerinden Covent Garden'da bir trafik kazası yaşandı. Bir taksinin yolda yürüyen yayalara çarptı. Kaza nedeniyle Londralılar kısa bir süre panik yaşadı.
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