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    Son dakika... Londra'da bir taksi yayalara çarptı

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 20:37 | Son Güncelleme:

    İngiltere'nin başkenti Londra'nın popüler turst bölgelerinden Covent Garden'da bir trafik kazası yaşandı. Bir taksinin yolda yürüyen yayalara çarptı. Kaza nedeniyle Londralılar kısa bir süre panik yaşadı.

    Twitter'da da kısa sürede yayılan kaza hakkında açıklama yapan Londra polisi, Covent Garden bölgesinde ciddi bir çarpışmanın trafik kazası olduğunu ve terörizm olmadığını söyledi.

    İngiliz basınında yer alan bilgilere göre olayda iki kişi yaralandı.

    Etiketler: taksi , saldırı
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