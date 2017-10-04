Liselileri taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Öfkeli kalabalığın elinden zor aldılar

Aydınlıkevler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi’ndeki Milas Sebahattin Akyüz Fen Lisesi’nde 9. sınıfta öğrenim gören iki kız öğrenci ve bir erkek öğrenci, okuldan çıktıktan sonra dolmuş durağına geldi. Öğrenciler, evlerine gitmek için minibüs beklemeye başladı. Bu esnada, aracıyla durağa gelen M.A. isimli bir şahıs öne sürülen iddiaya göre; 2 kız öğrenciyi arabaya binmek için ikna etme çalışmalarına başladı.



M.A.’nın ısrarlı tekliflerini geri çeviren kız öğrenciler, rahatsız olduklarını dile getirdi. M.A.’nın ısrarını artırarak sert bir şekilde devam etmesi üzerine kız öğrenciler çevredekilerden yardım istedi. Kız çocuklarının çığlıkları üzerine, durumu fark eden çevredeki vatandaşlar öğrencilerin yardımına koştu. Öğrencilerin, M.A. isimli şahsı tanımadıklarını söylemesi üzerine vatandaşlar şahsa yönelik linç girişiminde bulundu.



Haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı sakinleştirmekte zorlandı. Kız öğrenciler, yaşadıkları şokla gözyaşlarına boğuldu. Öğrenciler, cinsel tacizde bulunan M.A. hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.A., alkollü olduğunu ve öğrencilere yardım etmek amaçlı araca bindirmek istediğini, art niyetinin olmadığını ileri sürdü. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.