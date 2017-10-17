Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Liseli Helin cinayetinde korkunç detay

    Liseli Helin cinayetinde korkunç detay

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 05:58 | Son Güncelleme:

    Liseli Helin Palandöken’i (17) öldüren Mustafa Yetgin’in (21), cinayeti 2 gün içinde planladığı, internetten aldığı silahı ve bıçakları hediye paketi içinde sakladığı iddia edildi

    İstanbul Pendik'te geçen cuma yaşanan Helin Palandöken (17) cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Eski sevgilisi Mustafa Yetgin tarafından okul çıkışında katledilen Palandöken'in kuzenleri, isimlerini gizli tutarak SABAH'a konuştu. Yetgin'in (21) silahı hediye paketinde götürdüğü ortaya çıktı. İşte Palandöken'in yakınlarının söyledikleri:

    Eskiden sevgililerdi ama o mesajı atmasına neden olan kişinin Mustafa olup olmadığından emin değildi. Emin olmadığı için öyle bir paylaşımda bulundu. Benimle de tanıştırdı 8-9 ay önce. Tanıştığım çocuğun böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdim. Helin de tahmin edemediği için olaylar buraya geldi. Biz anlayamıyoruz bu kadar kolay ruhsatsız silah sahibi olmayı. Bu silahları satanlar bu suçun ortağı. Bunların bir denetimi yok mu? Bir gün öncesinden sipariş etmiş ve almış. Helin'imizi öldürmesi iki gün sürdü.

    BABASI HELİN'İ SAYIKLIYOR

    Çocuk, savaş oyunlarına meraklıydı. Hatta ilişkileri olduğu dönem Helin 3-4 saat oyunların başında oturduğunu söylerdi. Ayrıldıktan sonra mesaj atarak rahatsız etmeye devam etti. Ben de arayıp uyardım. 3-5 ay aramadı. 6-7 aydır görüşmüyorlardı. Vurmadan bir gün önce Mustafa, Helin'i aramış ve haber yollamış. 'Gelsin hediyelerini alsın' diye. Bir kutunun içine hazırlamış. Silah ve bıçak koymuş. Her şeyi ayarlamış. Gitmemiş Helin. Zaten vurduğu gün arabada götürürken de silahı kutu içinde götürmüş. Araçta onunla beraber olan kişileri de kandırmış.

    Helin lise son sınıf öğrencisiydi. Bilgisayar bölümünde okuyordu. Aynı zamanda Tuzla Belediyesi'nde staj yapıyordu. Üniversite sınavlarına girerek, bölümüyle ilgili tasarım okumak istiyordu. Burada babası ve kız kardeşiyle yaşıyordu. Babası o gün Adana'da ağabeyinin torunu hastaydı, onu görmek için gitti. Babası hemen geri döndü. Şu an durumu çok kötü. Sadece Helin ile son zamanlarda yaptıkları konuşmaları sayıklıyor: "Olaydan bir gün önce odalarına gittim, kızımı öptüm. Kendinize iyi bakın dedim..." Daha önce kuzenimin düğününde 'En güzel ben olacağım baba' demişti. Söylediği güzel cümleleri tekrarlıyor.

    HAVAYA ATEŞ AÇANA ADLİ KONTROL

    Helin Palandöken'in cenaze töreni sırasında yaşanan arbedede havaya 4-5 el ateş açan S.A.K. (20) yakalandı. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen S.A.K.'nın savcılık tarafından "Cenaze töreninde havaya ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme" suçlamasıyla tutuklanması istendi. Ancak S.A.K. nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sabah

    Etiketler: Cinayet , Son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri