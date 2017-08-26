MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Kuzey Kore tanımlanamayan bir roket fırlattı

    Kuzey Kore tanımlanamayan bir roket fırlattı

    Ajanslar ve hurriyet.com.tr
    26 Ağustos 2017 - 01:46Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 02:08

    Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin tanımlanamayan bir roket fırlattığını bildirdi. ABC News kanalı ise ABD'li yetkililerin Kuzey Kore'nin roket fırlattığı haberlerini doğruladığını yazdı. Güney Kore kaynaklarından gelen ilk bilgilere göre fırlatılan roket yaklaşık 250 kilometre havada kaldı.

    Güney Kore haber ajansı Yonhap fırlatılan roketin balistik füze olabileceğini belirtti.

    Gerçekleşen fırlatma, Kuzey Kore'nin bu sene içerisinde gerçekleştirdiği 13. füze denemesi oldu.

    AYRINTILAR ORTAYA ÇIKIYOR
    Bölgedeki Güney Kore ve Japonya kaynaklarından derlenen ilk bilgilere göre, füze Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından ateşlendi. Yaklaşık 250 kilometre havada kalan ve Japon Denizi'ne düşen roketin ne kadar yüksekliğe ulaştığı ise tespit edilemedi. 

    GÜNLER ÖNCE EMİR VERMİŞTİ
    ABD ile nükleer gerilimin sürdüğü Kuzey Kore'de resmi medya, Çarşamba günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, kıtalararası balistik füzelerde (ICBM) kullanılmak üzere katı yakıt motoru ve savaş başlığı uçları imalatının arttırılması için emir verdiğini duyurmuştu.

    Kuzey Kore'den yayınlanan fotoğraflar Pyongyang'ın 'Pukguksong-3' adlı yeni bir balistik füze geliştirdiğini de ortaya koymuştu.

    Etiketler: Kuzey Kore , son dakika , füze , roket , son dakika haberi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri