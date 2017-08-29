Son dakika: Kuzey Kore füze fırlattı, Japonya'da acil durum sirenleri devreye girdi

Güney Kore Ordusu, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne yerel saatle 05:57'de "tanımlanamayan bir füze" fırlattığını duyurdu. Japon hükümeti füzenin Japonya'nın kuzeyini hedef aldığı uyarısında bulunarak, Kuzey Japonya'da yaşayan halkı olası bir Kuzey Kore füzesine karşı tedbirli olmaya çağırdı

Japonya hükümetinin uyarı sistemi J-Alert, ülkenin kuzeyinde yaşayanlara önlem almaları tavsiyesinde bulundu. Kamu yayıncısı NHK herhangi bir hasar emaresi olmadığını duyurdu.

ADADA ACİL DURUM SİRENLERİ DE DEVREYE GİRDİ

Japonya'nın Hokkaido Adası sakinlerine olası bir Kuzey Kore saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildi. Cep telefonlarına gönderilen mesajlarda halka dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı. Adada acil durum sirenleri de devreye girdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile 40 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi. Kuzey Kore'nin füze denemesini şimdiye kadar görülmemiş bir tehdit olarak niteleyen Abe, "Trump, yüzde yüz Japonya'nın yanında olduğunu söyledi ve Japonya'yı savunma sözü verdi. ABD ve Japonya, Kuzey Kore'ye uygulanan baskının artırılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin acilen toplanması konusunda hemfikir." dedi.

Kuzey Kore'nin şimdiye kadarki en uzun menzilli füze denemesi olduğu sanılan testin, ABD ve Güney Kore'nin bölgedeki ortak tatbikatı sırasında yapılması da dikkati çekti. İlk kez Kuzey Kore'den fırlatılan bir füzenin, Japonya üstünden geçmesi, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumda büyük tepkiye yol açtı.

HALKA 'KENDİNİZİ KORUYUN' DUYURUSU



Japon ordusunun yerel saatle 06.06'da Japonya topraklarını aşan füzeyi vurma teşebbüsünde bulunmadığı açıklandı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise Pyongyang'ın füze fırlatmasının ardından yaptığı açıklamada, Japon halkını korumak için tüm gücünü kullanacağını belirtti.

Füzenin geçişi sırasında hava savunma sistemleri alarma geçen Japonya'nın füzeyi düşürmek için herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Başbakan Şinzo Abe konuyla ilgili açıklamasında, Kuzey Kore’den fırlatılan balistik füzenin Japon hava sahasından geçtiğini bildirdi. Füzenin

hareketini takip ettiklerini belirten Abe, "Fırlatmanın hemen ardından Japon hükümeti füzenin hareketini yakından takip edip halkın güvenliği için gerekli önlemleri aldı. Füze, bölge barışı ve istikrarına yönelik görülmemiş düzeyde tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR NETLEŞİYOR

Güney Kore'den yapılan açıklamada füzenin yaklaşık 2700 kilometre yol aldığı ve maksimum 500 kilometre yükseldiği belirtildi. Bölgedeki ajanslardan derlenen bilgilere göre füze Japon adası Hokkaido'yu geçerek üç parçaya ayrıldı ve Pasifik Okyanusu'nda denize düştü.



Öte yandan Güney Koreli eski bir askeri yetkili yaptığı yorumda atılan füzenin muhtemelen Hwasong-12 olduğunu ve bu füzenin orta menzilli bir füze olduğu yorumunda bulundu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA FIRLATMIŞTI

Kuzey Kore son olarak geçtiğimiz hafta bir füze denemesi gerçekleştirmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararlarından sonra gerçekleşen bu deneme, Kore Yarımadası'ndaki gerilimi tırmandırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin füze denemesine ilişkin, "Bunu Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerimize karşı provokatif bir davranış olarak görüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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