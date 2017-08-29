Kuzey Kore ateşle oynuyor... Yine füze fırlattılar

Japonya hükümetinin uyarı sistemi J-Alert, ülkenin kuzeyinde yaşayanlara önlem almaları tavsiyesinde bulundu. Kamu yayıncısı NHK herhangi bir hasar emaresi olmadığını duyurdu.



Japon ordusunun yerel saatle 06.06'da Japonya topraklarını aşan füzeyi vurma teşebbüsünde bulunmadığı açıklandı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise Pyongyang'ın füze fırlatmasının ardından yaptığı açıklamada, Japon halkını korumak için tüm gücünü kullanacağını belirtti.

Füzenin geçişi sırasında hava savunma sistemleri alarma geçen Japonya'nın füzeyi düşürmek için herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

AYRINTILAR NETLEŞİYOR

Güney Kore'den yapılan açıklamada füzenin yaklaşık 2700 kilometre yol aldığı ve maksimum 500 kilometre yükseldiği belirtildi. Bölgedeki ajanslardan derlenen bilgilere göre füze Japon adası Hokkaido'yu geçerek üç parçaya ayrıldı ve Pasifik Okyanusu'nda denize düştü.



Öte yandan Güney Koreli eski bir askeri yetkili yaptığı yorumda atılan füzenin muhtemelen Hwasong-12 olduğunu ve bu füzenin orta menzilli bir füze olduğu yorumunda bulundu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA FIRLATMIŞTI

Kuzey Kore son olarak geçtiğimiz hafta bir füze denemesi gerçekleştirmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararlarından sonra gerçekleşen bu deneme, Kore Yarımadası'ndaki gerilimi tırmandırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin füze denemesine ilişkin, "Bunu Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerimize karşı provokatif bir davranış olarak görüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.