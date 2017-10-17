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    Son dakika... Kuzey Irak'tan sabah saatlerinde bir acı haber daha!

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 08:49 | Son Güncelleme:

    IRAK’ın kuzeyindeki Türkiye sınırına yakın Zap Vadisi Bölgesi’nde yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyona devam edilirken bugün bir acı haber daha geldi. operasyonu sürdüren 2 asker daha PKK’lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Böylece 24 saat içerisinde aynı bölgede şehit düşen askerlerin sayısı 4’e yükseldi.

    Irak’ın kuzeyindeki Çukurca İlçesi’nin karşısına düşen Irak topraklarındaki Zap Vadisi Bölgesi’nde, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar sürdürülürken dün akşam saatlerinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 37 günlük evli Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Furkan Aydın ile 1 hafta önce evlenen Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer şehit oldu, 1’i ağır 2 asker yaralandı. Bu olayın ardındanZap bölgesine Türk Hava Kuvvetleri ile düzenlenen hava operasyonda 6, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile düzenlenen operasyonda 2 olmak üzere toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi.

    Uzman çavuş, düğününden 1 hafta sonra şehit düştüUzman çavuş, düğününden 1 hafta sonra şehit düştü


    Bölgede arazi arama tarama operasyonu devam ederken bu sabah erken saatlerde yine el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker daha şehit düştü. Böylece bölgede son 24 saat içerisinde 4 asker şehit düştü. Bu bölgede devam ettirilen operasyonda 8 terörist daha ölü ele geçirilirken etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı da 16’ya çıktı.

    Bu sabah şehit olan kimlikleri henüz açıklanmayan şehit iki askerin cenazesi Hakkari Dağ Tugay Komutanlığı’na getirildi. Bu sabah 4 asker için uğurlama töreni yapılması bekleniyor.

    Etiketler: Kuzey ırak , Son dakika
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