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    Son dakika... Kuzey Irak'taki PKK kamplarına hava harekatı

    Hürriyet Haber
    05.11.2017 - 10:27 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzisi ve mühimmat depoları imha edildi.

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    Etiketler: Son dakika , terörle mücadele , Operasyon
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