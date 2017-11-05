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Son dakika... Kuzey Irak'taki PKK kamplarına hava harekatı
Hürriyet Haber
05.11.2017 - 10:27 | Son Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünce kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzisi ve mühimmat depoları imha edildi.
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