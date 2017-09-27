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    Hürriyet >Dünya>Son dakika! Kuzey Irak'ta tartışmalı referandumun kesin sonuçları açıklandı

    Son dakika! Kuzey Irak'ta tartışmalı referandumun kesin sonuçları açıklandı

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 17:26 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 18:15

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından açıklanan resmi referandum sonuçlarına göre oy kullanan kişilerin yüzde 92.73'ü 'evet' oyu kullandı. Hayır oyu verenlerin oranı ise yüzde 7.27 oldu.

    IKBY idaresi ve dışındaki referandum düzenlenen bölgelerdeki katılım oranının yüzde 72 olduğu açıklanmıştı. Resmi sonuçların açıklanmasıyla bölgede kutlamaların 'tekrar' başladığı aktarıldı. 

    Irak parlamentosu, bugün Başbakan Haydar İbadi'ye Kerkük'e asker gönderme yetkisi verdiğini açıklamıştı.

    Öte yandan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, orduya Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerde denetimi sağlaması çağrısında bulundu. Irak Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey bir askeri heyetin İran'a gittiği duyuruldu.

    Ayrıntılar geliyor..

    Irak parlamentosundan, Başbakan İbadiye Kerküke asker gönderme yetkisiIrak parlamentosu'ndan, Başbakan İbadi'ye Kerkük'e asker gönderme yetkisi

     

     

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    Etiketler: Kuzey ırak , ırak , IKBY
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