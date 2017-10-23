Son dakika! Kuzey Irak'ta flaş gelişme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 1 Kasım'da başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başına gidileceği açıklanmıştı.

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin tekrar aday olmayacağını açıkladığı seçimler daha önce de ertelenmişti.

Seçim komisyonu Başkanı Hendrean Muhammed, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada aday bildirme tarihinin geçen hafta dolduğunu ve bugüne kadar uzatıldığını belirterek bölge parlamentosundan yeni seçim tarihi belirlemesini isteyeceğini ifade etti.

Bölgede gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonrası Irak ordusunun başta Kerkük olmak üzere tartışmalı bölgeleri neredeyse hiç direnişle karşılaşmadan Peşmerge'den alması Barzani'yi oldukça zor bir duruma düşürdü.

BARZANİ'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki en güçlü muhalif parti olan Goran Hareketi'nin Sözcüsü Şoreş Haci Süleymaniye'de düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Haci, "Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile Yardımcısı Kusret Rasul'ün meşruiyeti kalmamıştır, istifa etmeleri gerekir" dedi.

Haci, Bağdat yönetimi ile diyalog hazırlığı yapmak ve yeniden seçimlere gidilmesini organize etmek amacıyla bir ulusal kurtuluş hükümetinin kurulması gerektiğini belirtti.

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